ФСБ показала видео задержания причастных к организации работы sim-боксов

Всего задержали 19 человек в 12 регионах

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания причастных к организации работы sim-боксов, которые используются спецслужбами Украины для вовлечения граждан РФ в диверсионную деятельность.

Ранее в ЦОС сообщили, что всего в сентябре - октябре 2025 года сотрудники ФСБ и МВД задержали 19 человек в 12 регионах страны - Владимирской, Кемеровской, Иркутской, Московской, Самарской, Рязанской и Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге, Адыгее, Дагестане, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Правоохранители изъяли у них более 40 sim-боксов, свыше 9 тыс. sim-карт и sim-чипов, сообщили в ФСБ. Там также отметили, что задержанные за свою деятельность получали денежное вознаграждение от зарубежных кураторов.