ВС: покупатели квартир по "схеме Долиной" не должны иметь меньший объем защиты

Оспаривание сделок по мотивам заблуждения "создает серьезные риски для другой стороны, которая могла положиться на факт совершения сделки, в том числе осуществить в связи с ее исполнением определенные инвестиции"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Добросовестные покупатели квартир не должны иметь меньший объем защиты, чем продавцы, действующие под влиянием мошенников. На это указал Верховный суд РФ в определении по "делу Долиной".

"При разрешении споров, подобных рассматриваемому, об оспаривании сделок, совершенных гражданином под влиянием заблуждения, сформированного третьими лицами при совершении в отношении такого гражданина имущественного преступления, предоставлять другой стороне сделки меньший объем защиты, чем предоставлено законом контрагенту при оспаривании договора по мотивам ее заключения под влиянием обмана, являлось бы неверным", - говорится в определении Верховного суда.

"Отказ суда при разрешении иска гражданина о признании сделки, совершенной им под влиянием заблуждения, даже в случае, если судом будет установлено, что такое заблуждение являлось существенным, от исследования и оценки поведения (добросовестности) другой стороны при совершении этой сделки, недопустим", - подчеркивает Верховный суд.

Он напомнил, что оспаривание сделок по мотивам заблуждения "создает серьезные риски для другой стороны, которая могла положиться на факт совершения сделки, в том числе осуществить в связи с ее исполнением определенные инвестиции". Кроме того, "признание сделки недействительной создает угрозу для стабильности гражданского оборота, способно подорвать доверие к сделке и повлиять на нормальную практику рыночного контрактирования".

"Исходя из положений названной статьи (ст. 178 ГК РФ) и в ее взаимосвязи с основными положениями гражданского законодательства, оспаривание сделки при безупречном поведении (объективной и субъективной добросовестности) по общему правилу по мотиву заблуждения не допускается", - отметил Верховный суд.