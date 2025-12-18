В Приангарье два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП

В Нижнеудинском районе столкнулись микроавтобус и автобетоносмеситель

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Нижнеудинском районе Иркутской области, где пострадали 11 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"В Нижнеудинском районе столкнулись микроавтобус с пассажирами и автобетоносмеситель. Пострадали 11 человек. Все произошло в темное время суток и это стало решающим. Бетоносмеситель стоял на обочине без аварийной сигнализации и других опознавательных знаков. С ним и столкнулся микроавтобус, который перевозил работников одного из предприятий. 9 человек госпитализированы, 2 из них - в тяжелом состоянии", - написал Кобзев.

В Госавтоинспекции региона ТАСС сообщили, что ведутся поиски водителя бетоносмесителя.

На 5-м км автодороги "Нижнеудинск - поселок Шумский" произошел наезд микроавтобуса, перевозившего работников предприятия, на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. В результате ДТП пострадали 11 человек. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что автобус перевозил сотрудников местной кондитерской фабрики.