Александру Казанцеву заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд также лишил иноагента права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на пять лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы ЛГБТ-активистку (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Александру Казанцеву (признана иноагентом в России, внесена в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры иноагент Александра Казанцева заочно приговорена к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 39-летняя А. Казанцева признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, по мотивам политической ненависти), ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вербовка и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.

Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на пять лет.

Установлено, что в феврале Казанцева разместила в свободном доступе на странице в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции. Являясь сторонником идеологии движения, деятельность которого запрещена решением Верховного суда РФ и которое признано экстремистским, с декабря 2023 года по май текущего она стала участвовать в нем, систематически совершая действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности ячейки международного общественного движения и вовлечение в него неограниченного круга лиц.

Кроме того, признанная иностранным агентом Казанцева была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжила распространять в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.