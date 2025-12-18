В Москве женщине предъявили обвинение из-за смерти ребенка после домашних родов

В ГСУ СК сообщили, что фигурантка практиковала сопровождение женщин при беременности и в родах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в незаконной медицинской деятельности и оказании небезопасных услуг женщине, принявшей домашние роды в Москве, в результате чего умер ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Следственными органами СК России по Москве расследуется уголовное дело в отношении 60-летней женщины. Ей предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, женщина 1965 года рождения, не являясь медицинским работником, не имея высшего медицинского образования, а также квалификации по направлению подготовки "Акушерство и гинекология", заверив, что владеет навыками родовспоможения, согласилась оказать услугу в области акушерства местной жительнице. Вечером 13 декабря фигурантка приехала к девушке в квартиру на улице Полины Осипенко и днем следующего дня приняла у нее роды. Через некоторое время состояние младенца резко ухудшилось. Впоследствии, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, новорожденный умер. В правоохранительных органах уточнили, что мать умершего ребенка - блогер Аиша Чигга.

В ГСУ СК добавили, что в ходе расследования дела установлено, что женщина практиковала сопровождение женщин при беременности и в родах. В рамках следствия будет также проверен центр, где она осуществляла непосредственное руководство.

Сегодня следствие будет ходатайствовать перед Савеловским районным судом об избрании фигурантке меры пресечения, связанной с ограничением свободы.