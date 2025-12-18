СК в Ленобласти начал проверку после гибели вышедших на лед рыбаков

Следователи осматривают место происшествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух рыбаков, которые накануне днем ушли по льду на озеро Самро в Сланцевском районе Ленинградской области и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"По предварительным данным, 17 декабря двое рыбаков 1981 и 1984 г. р. провалились под лед на территории озера Самро у деревни Велетово Старопольского сельского поселения", - говорится в сообщении. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев происшествия.

Как сообщили накануне в пресс-службе областного главка МЧС, заявка об исчезновении рыбаков поступила спасателям в 16:40 мск. Мужчины отправились по льду озера проверять снасти для ловли рыбы и не вернулись. Первоначальные поиски с участием полицейских и госинспекторов по маломерным судам результата не принесли, поисково-спасательную операцию продолжают водолазы-спасатели МЧС.