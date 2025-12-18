Подозреваемого в расчленении жены жителя Волгограда арестовали на два месяца

По данным следствия, чтобы скрыть преступление, мужчина выбросил останки тела в Волгу

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Волгограда арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении жены. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

"Постановлением Кировского районного суда Волгограда <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 16 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по региону накануне в Telegram-канале сообщало о задержании мужчины, который подозревается в убийстве своей супруги в ходе ссоры. По данным следствия, чтобы скрыть преступление, подозреваемый расчленил женщину и выбросил останки в Волгу, а также оставил на пустыре недалеко от одного из гаражных кооперативов.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, 18 декабря часть останков найдена водолазами, поиски продолжаются. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).