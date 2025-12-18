ТАСС публикует видео протестов фермеров у Европарламента в Брюсселе

На кадрах видны горящие покрышки

ТАСС, 18 декабря. ТАСС публикует видео акции протеста фермеров у здания Европарламента в Брюсселе.

На кадрах видны горящие покрышки, над Еврокварталом поднимается черный дым и барражируют полицейские вертолеты.

Корреспондент ТАСС с места событий передает, что полиция использовала гранатометы со слезоточивым газом против людей на площади и на прилегающих улицах.

В Евроквартал Брюсселя к началу саммита Евросоюза на протесты против ослабления поддержки европейского аграрного производства и соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка прибыли тысячи тракторов фермеров.