ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, погиб мирный житель. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"ВСУ нанесли не менее 10 ударов из артиллерии по нашему городу. Около 15 часов один из снарядов ВСУ попал по частному домовладению в Каменке-Днепровской. В результате погиб мужчина 1983 года рождения. Домовладение получило значительные повреждения", - сказали в администрации.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по зданию Культурно-молодежного центра в Каменке-Днепровской, где в тот момент шла раздача гуманитарной помощи. Пострадал один человек.