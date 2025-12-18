В Бутурлиновском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Опасность непосредственного удара БПЛА объявлена в Бутурлиновском районе Воронежской области, работают системы оповещения. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее угроза непосредственной атаки БПЛА была объявлена в Воронеже, Нововоронеже, а также Острогожском и Лискинском районах.