В Бутурлиновском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
22:48
ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Опасность непосредственного удара БПЛА объявлена в Бутурлиновском районе Воронежской области, работают системы оповещения. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
"Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее угроза непосредственной атаки БПЛА была объявлена в Воронеже, Нововоронеже, а также Острогожском и Лискинском районах.