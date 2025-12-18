На Камчатке за сутки произошло восемь афтершоков

В населенных пунктах региона ощущался один подземный толчок силой до 6 баллов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты на Камчатке зафиксировали за минувшие сутки восемь афтершоков. Жители ощутили один из них силой до 6 баллов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"За сутки зафиксированы восемь афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,5. В населенных пунктах региона ощущался один подземный толчок силой до 6 баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в акватории Камчатского залива также произошло сейсмособытие, оно было неощущаемым.