За помощь при продаже квартиры Долиной посредник получил 4,5 млн рублей

Исполнитель за вознаграждение обязался от имени клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина для помощи по продаже своей квартиры в центре Москвы обратилась к посредникам, которые получили за свои услуги от артистки почти 4,5 млн рублей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В апреле 2024 г. между Долиной Л. А. и индивидуальным предпринимателем был заключен договор, по условиям которого исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя названной квартиры. Впоследствии Долиной Л. А. в качестве вознаграждения агентству было выплачено 4 480 000 руб", - говорится в материалах.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.