На юге Курил сняли режим ЧС после мощного циклона

Для всех потребителей практически полностью возобновили подачу электроэнергии

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти сняли режим ЧС, который вводили на территории Южно-Курильского муниципального округа Сахалинской области из-за сильного циклона. Об этом ТАСС сообщили в окружной администрации.

"Режим ЧС снят утром в пятницу, есть постановление об отмене режима, с 09:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) силы и средства Южно-Курильского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Сахалинской области переведены в режим повседневной деятельности", - проинформировали в администрации.

Там уточнили, что подача электроэнергии практически полностью возобновлена для всех потребителей. Продолжаются восстановительные работы.

Режим ЧС был введен на территории округа в понедельник. Южные Курилы оказались под влиянием мощного циклона с ночи 15 декабря. Из-за обильных осадков и ураганного ветра до 39 м/с без света остались несколько населенных пунктов, включая районный центр.

В округе не работала сотовая и частично проводная связь. Из-за сильного ветра повалило опоры линий электропередачи, в том числе три металлические двадцатиметровые опоры, повредило кровли, фасады и входные группы 28 многоквартирных домов в поселениях. Школьников отправляли на дистанционное обучение. Были нарушения в работе транспорта.