Вице-мэра Нефтеюганска уволили после заведения уголовного дела

Причиной назвали утрату доверия

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Гусенков, ставший фигурантом дела о превышении полномочий, уволен по утрате доверия. Об этом ТАСС сообщили в администрации Нефтеюганска.

"Гусенков уволен по утрате доверия", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СК РФ сообщали ТАСС, что возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка. Фигурант дела изначально был помещен под стражу, но позже переведен под домашний арест по решению суда.

Гусенков был назначен на должность замглавы города в 2022 году. В его функции входила координация и контроль деятельности департамента по делам администрации и ряда отделов.