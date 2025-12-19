В Ростове-на-Дону почти 160 многоквартирных домов остались без тепла

Это случилось из-за аварии на электросетях после атаки Вооруженных сил Украины

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение отключено в 158 многоквартирных домах Ростова-на-Дону из-за аварии на электросетях после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

"В связи с аварийным отключением электроэнергии остановлены котельные на улицах Таганрогской и Гагринской. Под отключение теплоснабжения попадают 158 МКД в границах указанных улиц", - написала Пленичная.

По данным сервиса "Яндекс. Погода", температура воздуха составляет 4 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 6 градусов. Осадков не ожидается.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщал, что силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области. В результате атаки ВСУ нарушено энергоснабжение в Ростове-на-Дону и двух районах области. В региональном центре произошел обрыв высоковольтной ЛЭП.