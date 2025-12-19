В Новосибирске ликвидировали пожар на складе транспортной компании

Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, внутри склада находились легковоспламеняющиеся жидкости

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар на складе в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован", - сообщили в министерстве.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что горит склад по адресу: Ленинский район, улица 2-я Станционная, дом 21, корпус 3. Пожар был локализован на площади 2,2 тыс. кв. м. Тушение пожара осложняла высокая пожарная нагрузка, внутри склада находились легковоспламеняющиеся жидкости.