Подозреваемого в избиении тренера астраханского гандбольного клуба задержали

Его доставили в Астрахань

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении главного тренера астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгия Заикина. Об этом сообщается в канале в Max управления МВД России по Астраханской области.

"Полицейскими в ходе выезда в служебную командировку в соседнюю северо-кавказскую республику задержан иногородний мужчина 1996 года рождения, после чего доставлен в Астрахань", - говорится в сообщении.

В субботу в соцсетях получили распространение кадры, на которых запечатлены моменты избиения на дороге Заикина. Главный тренер "Динамо" был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной в результате происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Заикину 49 лет, он возглавляет "Динамо" с 2024 года. Ранее он работал в этом клубе, "Астраханочке", краснодарском СКИФе и женской сборной Казахстана, входил в тренерский штаб ЦСКА. Во время игровой карьеры выступал за астраханские "Лукойл-Динамо" и "Зарю Каспия", португальскую "Бенфику", становился многократным серебряным и бронзовым призером чемпионата России, чемпионом и обладателем Кубка Португалии.