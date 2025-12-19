В Таганроге сдетонировал упавший БПЛА

Никто не пострадал, сообщила глава города Светлана Камбулова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Детонация обломков БПЛА произошла в Таганроге Ростовской области, в результате повреждены пять домов, никто из людей не пострадал. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Произошла детонация обломков БПЛА, упавших между домами в 10-м переулке. В результате чего повреждено пять частных домовладений. Никто из людей не пострадал", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, комиссия по оценке ущерба работает на месте.

В ночь на 19 декабря в результате атаки БПЛА в Таганроге повреждены пять частных домов и три автомобиля. Оперативные и экстренные службы с утра работают на 10 переулке, где перекрыли движение.