Опубликовано видео смертельного ДТП в Новосибирске

Из-за аварии погибли шесть человек

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области/ ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Прокуратура Новосибирской области в своем Telegram-канале опубликовала кадры ДТП в Новосиберске, при котором погибли шесть человек.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что на Советском шоссе столкнулись два автомобиля - Toyota Ipsum и Mercedes Gelandewagen.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в числе погибших - двое детей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.