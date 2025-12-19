ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Новосибирске

Из-за аварии погибли шесть человек
15:37
ТАСС, 19 декабря. Прокуратура Новосибирской области в своем Telegram-канале опубликовала кадры ДТП в Новосиберске, при котором погибли шесть человек. 

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что на Советском шоссе столкнулись два автомобиля - Toyota Ipsum и Mercedes Gelandewagen. 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в числе погибших - двое детей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.  

