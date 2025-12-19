В Севастополе силы ПВО сбили пять воздушных целей

При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет противовоздушной обороны, обломки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили пять воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия - пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА", - написал он.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Наземный и морской общественный транспорт приостановил движение.