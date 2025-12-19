СК завел дело по факту массового отравления людей в пансионате в Подмосковье

Три человека погибли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту массового отравления людей в пансионате в Видном. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В СК сообщили, что из-за отравление умерли трое постояльцев.

Следователи совместно с представителями Роспотребнадзора выехали на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Московской области уточнили, что пансионат для пожилых людей находится в деревне Дроздово. "В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в пресс-службе и добавили, что уголовное дело также находится на контроле надзорного ведомства.