Роспотребнадзор расследует случаи острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате

Три человека умерли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора проводят эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате "Долгожитель". Об этом сообщили журналистам в региональном управлении ведомства.

"После получения информации о выявлении случаев острой кишечной инфекции среди постояльцев пансионата "Долгожитель" (ООО "Патронаж") специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали эпидемиологическое расследование и организовали проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий", - сказали в ведомстве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту массового отравления людей в пансионате в Видном. По данным ведомства, 3 человека умерли, еще 15 госпитализированы.