TMZ: у сына режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению

По данным портала, за три-четыре недели до происшествия врачи поменяли Нику Райнеру лекарство, после чего его состояние стало более нестабильным

Редакция сайта ТАСС

Ник Райнер © Corredor99/ MediaPunch via Reuters Connect

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Сын американского режиссера и актера Роба Райнера, подозреваемый в убийстве своих родителей, страдает шизофренией. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

Читайте также

Лучший фильм по Кингу и рок-издевка. Работы трагически погибшего режиссера Роба Райнера

По его данным, Нику Райнеру был поставлен соответствующий диагноз, он находился под наблюдением психиатра. За три-четыре недели до происшествия в доме Райнеров врачи поменяли ему лекарство. По словам источников, после этого состояние пациента стало более нестабильным. Врачи пытались скорректировать дозировку препарата, но это не помогало, отмечает TMZ.

Ранее журнал People со ссылкой на источники сообщил, что 78-летний Роб Райнер и его жена были убиты собственным сыном Ником в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). По данным издания, в 2016 году Ник Райнер признался в употреблении наркотиков с подросткового возраста.

Роб Райнер снял порядка трех десятков картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Американский президент" (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007). Он также сыграл второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013).