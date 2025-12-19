Число отравившихся в подмосковном пансионате увеличилось до 30

Госпитализировали 27 человек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число отравившихся в пансионате в Ленинском округе Подмосковья выросло до 30, один человек умер, 27 госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб. В больницы Московской области госпитализированы 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Подчеркивается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее СК возбудил по факту отравления людей уголовное дело об оказании небезопасных услуг. При этом ведомство сообщало о трех умерших.