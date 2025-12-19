В Запорожской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Мужчина получил осколочные ранения, его доставили в больницу

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил осколочные ранения в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по городу Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Мужчина 1982 года рождения пострадал в результате атаки БПЛА противника на город Васильевку. Пострадавший получил осколочные ранения и доставлен в больницу. Состояние оценивается как средней тяжести", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.