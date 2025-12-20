Focus Taiwan: число жертв нападения на Тайване достигло трех

Шестеро пострадавших находятся в больницах

ГОНКОНГ, 20 декабря. /ТАСС/. Число погибших при нападении с использованием ножа и дымовых шашек на Тайване выросло до трех, шестеро пострадавших находятся в больницах. Об этом сообщил информационный портал Focus Taiwan.

Ранее сообщалось об одной жертве.

19 декабря 27-летний Чан Вэнь убил трех человек и ранил шестерых, применив холодное оружие и дымовые шашки при серии нападений возле двух станций метро и в торговом центре. По данным властей, после этого подозреваемый покончил с собой.

По информации портала, Чан Вэнь уклонялся от службы в армии. Он сменил место жительства, не поставив власти в известность об этом, что помешало вручить ему повестку. Мужчина должен был явиться к месту проведения военной подготовки 25 ноября прошлого года, 11 июля был выдан ордер на его арест.