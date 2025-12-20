Число жертв пожара в Гонконге достигло 161

Комиссар полиции Джо Чоу отметил, что проводятся ДНК-тесты, поэтому есть возможность обнаружения других погибших

ГОНКОНГ, 20 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате мощного пожара в Гонконге 26 ноября возросло до 161 после проведения ДНК-тестов обнаруженных останков. Об этом сообщил комиссар полиции Джо Чоу.

Ранее власти сообщали о 160 погибших. "Судебно-медицинские тесты обнаружили ДНК еще одного человека в [сгоревших] останках, опознанных теперь как принадлежащие супружеской паре. Это означает, что число погибших увеличилось до 161", - приводит слова комиссара газета South China Morning Post. "ДНК-тесты проводятся. Мы не исключаем возможности обнаружения других погибших, и это число может возрасти", - добавил он.

Ранее полиция связалась примерно со 100 семьями жителей сгоревшего жилого комплекса, чтобы получить образцы ДНК для идентификации жертв, где 26 ноября вспыхнул самый страшный пожар в жилом комплексе за всю историю мегаполиса.

26 ноября в комплексе Wang Fuk Court из восьми жилых высотных домов в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга началось возгорание, пламя тушили до 28 ноября. Огонь распространился по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там жили порядка 5 тыс. человек. Этот пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города.