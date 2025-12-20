В Новосибирской области число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 10

Пострадали водитель и девять пассажиров

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Новосибирской области выросло до 10. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Пострадали 10 человек, водитель и 9 пассажиров автобуса", - сказали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по области сообщалось о семи пострадавших.

Столкновение грузовика и автобуса с сотрудниками склада Ozon произошло рано утром. В автобусе, предварительно, находились 20 человек. Причиной ДТП стало то, что грузовой автомобиль, совершая поворот налево, не предоставил преимущество автобусу.