Под Омском на месте крупного ДТП ввели реверсивное движение

В районе аварии пробка достигает 10 км

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Реверсивное движение введено на федеральной трассе Тюмень - Омск на участке, где из-за ДТП с участием шести автомобилей возникла 10 километровая пробка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. В регионе к вечеру сильные снегопады сменяется тридцатиградусными морозами, на место ДТП выехал передвижной пункт обогрева.

"На место выдвинулся мобильный пункт обогрева. Также вдоль трассы есть так называемые стационарные пункты обогрева - это три кафе и школа в деревне Ивановка", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального Минтранса, в районе ДТП пробка достигает 10 км. В министерстве рекомендовали жителям Омской области отказаться от поездок в данном направлении.

Пресс-служба Сибуправтодора сообщила, что в Омской области с 11:30 мск закрыто движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых автомобилей по всем трем федеральным трассам, ведущим в Тюмень, Новосибирск и Республику Казахстан.

Крупное ДТП произошло в Любинском районе в 09:15 мск. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. После этого произошло столкновение с легковой Toyota, двумя КАМАЗ и Volvo. В ДТП погибли водитель автобуса и пять пассажиров, пострадали восемь человек. Один человек госпитализирован, пятерых доставляют в Омск, двоим пострадавшим помощь оказана на месте.