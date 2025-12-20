Под Омском врезавшаяся в автобус фура обгоняла чистящий дорогу трактор

В ДТП погибли шесть человек

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба УМВД России по Омской области

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Водитель фуры, который врезался на федеральной трассе под Омском в автобус, обгонял трактор, чистящий дорогу от снега. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. В столкновении шести машин погибли шесть человек, восемь пострадали.

"Большегруз решил обогнать трактор, который чистил снег. Там и так мело, и от трактора, соответственно, было снежное облако. По сути он ничего не видел", - сказала Булихова.

Она добавила, что попавший в ДТП автобус ехал из Омска в райцентр Крутинка. "Перевозчик - компания "Омскоблавтотранс", - сказала представитель прокуратуры. Предприятие принадлежит Омской области.

Крупное ДТП произошло в Любинском районе в 09:15 мск. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. После этого произошло столкновение с легковой Toyota, двумя КАМАЗ и Volvo. В ДТП погибли водитель автобуса и пять пассажиров, пострадали восемь человек. Один человек госпитализирован, пятерых доставляют в Омск, двоим пострадавшим помощь оказана на месте.