В Туве прекратилось поступление наледевых вод в город Чадан

Проводятся работы по созданию отводного канала в русло реки Чадан и защитной насыпи

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Выход наледевых вод, подтопивший улицы в городе Чадане в Туве, где проживают более 9 тыс. человек, прекратился. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"На данный момент наледевые воды на территорию города Чадан Дзун-Хемчикского района не поступают", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации района сообщали, что вышедшие воды залили территорию школы №4 и центральные улицы города. В Чадан из Кызыла днем выехал отдел аварийно-восстановительных работ.

В ГУ МЧС по республике отметили, что "на месте проводятся работы по созданию отводного канала в русло реки Чадан и защитной насыпи". Для этого привлекли 40 человек и 12 единиц техники.