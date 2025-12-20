В Омской области завели дело после столкновения автобуса с фурой

В аварии погибли шесть человек и восемь пострадали

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Омской области после крупного ДТП, в котором погибли шесть человек и восемь пострадали. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

"Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказала Болдинова.

Крупное ДТП произошло в Любинском районе в 09:15 мск. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. После этого произошло столкновение с легковой Toyota, двумя КАМАЗ и Volvo. В ДТП погибли водитель автобуса и пять пассажиров, пострадали восемь человек. Один человек госпитализирован, пятерых доставляют в Омск, двоим пострадавшим помощь оказана на месте.