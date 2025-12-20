МЧС показало кадры с места ДТП в Омской области

В аварии погибли шесть человек, еще восемь пострадали

ТАСС, 20 декабря. ГУ МЧС опубликовало видео с места ДТП в Омской области, в котором погибли шесть человек.

На кадрах показаны поврежденные автомобили.

Крупное ДТП произошло в Любинском районе в 09:15 мск. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. После этого произошло столкновение с легковой Toyota, двумя КАМАЗ и Volvo. В ДТП погибли водитель автобуса и пять пассажиров, пострадали восемь человек, среди них двое детей. Один человек госпитализирован, пятерых доставляют в Омск, двоим пострадавшим помощь оказана на месте.