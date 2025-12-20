Опубликованы кадры горящей квартиры на востоке Москвы

Площадь возгорания составила 80 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 20 декабря. В Telegram-канале столичного главка МЧС России опубликовали кадры пожара в одной из квартир жилого дома на улице Первомайской, 42 в Москве.

Ранее там сообщали, что в квартире на 15-м этаже горят личные вещи и мебель. В оперативных службах отметили, что площадь возгорания составила 80 кв. м.

Спасены шесть человек, в том числе двое детей. Еще 20 жильцов эвакуированы.

Позже в МЧС заявили о локализации пожара. На месте работают оперативные службы.