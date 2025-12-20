Опубликованы кадры горящей квартиры на востоке Москвы
Редакция сайта ТАСС
14:33
ТАСС, 20 декабря. В Telegram-канале столичного главка МЧС России опубликовали кадры пожара в одной из квартир жилого дома на улице Первомайской, 42 в Москве.
Ранее там сообщали, что в квартире на 15-м этаже горят личные вещи и мебель. В оперативных службах отметили, что площадь возгорания составила 80 кв. м.
Спасены шесть человек, в том числе двое детей. Еще 20 жильцов эвакуированы.
Позже в МЧС заявили о локализации пожара. На месте работают оперативные службы.