Происшествия

Опубликованы кадры горящей квартиры на востоке Москвы

Площадь возгорания составила 80 кв. м
Редакция сайта ТАСС
14:33
Telegram-канал МЧС Москвы
© Telegram-канал МЧС Москвы

ТАСС, 20 декабря. В Telegram-канале столичного главка МЧС России опубликовали кадры пожара в одной из квартир жилого дома на улице Первомайской, 42 в Москве. 

Ранее там сообщали, что в квартире на 15-м этаже горят личные вещи и мебель. В оперативных службах отметили, что площадь возгорания составила 80 кв. м.

Спасены шесть человек, в том числе двое детей. Еще 20 жильцов эвакуированы. 

Позже в МЧС заявили о локализации пожара. На месте работают оперативные службы. 

РоссияМосква