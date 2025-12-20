Состояние пострадавшего при взрыве в Химках подростка стабильное
21:04
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подростка, пострадавшего в результате взрыва в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках прооперировали, его состояние стабильное. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное. Сейчас в больнице с ним мама. Мы на связи", - написала она в своем Telegram-канале.