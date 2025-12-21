В Самарской области после исчезновения четверых детей завели дело

Поиски пропавших ведут полиция и волонтеры

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения мальчика и трех девочек в Самарской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следователей, 10-летний мальчик и три девочки в возрасте пяти, 10 и 11 лет, проживающие в поселке Безенчук, ушли гулять накануне вечером и до сих пор домой не вернулись.

"В рамках расследования сотрудниками Следственного комитета и органов внутренних дел принимаются необходимые меры к установлению местонахождения малолетних. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления", - уточняется в сообщении.

Поиски пропавших детей ведут полиция и волонтеры.