Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии возросло до семи

Из них пять детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. В Удмуртской Республике пять детей и двое взрослых пострадали при столкновении школьного автобуса и легкового автомобиля, сообщила Госавтоинспекция региона.

Ранее оперативные службы сообщали о госпитализации одного ребенка и осмотре медиками остальных пассажиров школьного автобуса.

"В результате ДТП получили травмы и доставлены в медицинское учреждение семь человек, из них пять детей. Всего в школьном микроавтобусе перевозилось семь детей и двое взрослых сопровождающих. На месте ДТП работают оперативные службы. Движение транспортного потока регулируется сотрудниками ДПС", - говорится в сообщении.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло на 67-м км автодороги Ижевск - Ува на территории Увинского района Удмуртской Республики. По предварительным данным, 69-летний водитель школьного микроавтобуса "Газ" при обгоне в месте, где это запрещено ПДД, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Changan под управлением 37-летнего мужчины.