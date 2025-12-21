В Удмуртии после ДТП госпитализировали семь человек

Из них один ребенок в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госпитализированы семь человек в результате ДТП со школьным микроавтобусом в Увинском районе Удмуртии. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

"Госпитализированы один ребенок в тяжелом состоянии, четверо в средней степени тяжести. Двое взрослых в средней степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

По информации ГУ МЧС по республике, ДТП случилось вечером 21 декабря на автодороге Ижевск - Ува. Там столкнулись легковой автомобиль Changan и школьный микроавтобус ГАЗ-322121. Известно о 14 пострадавших. Возбуждено уголовное дело.