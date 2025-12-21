TMZ: актер Джеймс Рэнсон покончил с собой

По информации портала, к такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза

Редакция сайта ТАСС

Джеймс Финли Рэнсон III © AP Photo/ Danny Moloshok

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Причиной смерти американского актера Джеймса Финли Рэнсона III стало самоубийство. Об этом сообщил портал TMZ.

По его информации, к такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол о смерти актера, не выявив признаков насильственных действий.

Джеймс Рэнсон наиболее известен благодаря роли Зигги Соботки в сериале "Прослушка" (The Wire, 2002-2008), также он исполнил роль Эдди Каспбрака в фильме "Оно-2" (It Chapter Two, 2019) и принял участие в других проектах.