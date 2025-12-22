Водитель фуры уверяет, что врезался в автобус под Омском из-за гололеда

В ДТП погибли шесть человек

ОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Следственные органы допросили водителя грузового автомобиля, при столкновении которого 20 декабря с автобусом под Омском погибли шесть человек, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Водитель, попавший в больницу после ДТП, утверждает, что вылетел на встречную полосу из-за гололеда.

"Мужчина допрошен по уголовному делу. По его словам, перед ним стал тормозить самосвал с прицепом, потому что впереди трактор чистил знак. Водитель фуры тоже стал тормозить, но из-за гололеда его вынесло на встречную полосу. Это его версия, которая будет проверяться следственным путем", - сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина с переломами и ушибами был госпитализирован.

Представитель управления отметил, что следствие проводит расследование по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Будем проверять, как машины проверяли на техническое состояние, соблюдался ли трудовой режим, как проверили водителя перед рейсом", - рассказал он.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что при расследовании уголовного дела о нарушении ПДД будет устанавливаться причина гибели людей в автобусе, так как в него сзади врезалась еще одна фура. Ее водитель также может стать обвиняемым, если подтвердится, что пассажиры пострадали и от второго столкновения.

Крупное ДТП произошло в Любинском районе Омской области днем 20 декабря, когда в регионе прошли сильные снегопады. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. После этого произошло столкновение с легковой "Тойотой", двумя "Камазами" и "Вольво". В ДТП погибли водитель автобуса и пять пассажиров, пострадали восемь человек.