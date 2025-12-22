Прокуратура взяла под контроль расследование дела по факту ЧП на юге Москвы

Из-за взрыва на парковке пострадал человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Столичная прокуратура взяла под контроль расследование дела, возбужденного по факту инцидента на юге Москвы, где пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на ул. Ясеневой, в результате которого есть пострадавший, а также поврежден автомобиль. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что по поручению прокурора Москвы Максима Жука на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом, произошедшим на улице Ясеневой в Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек, возбуждено уголовное дело.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК. В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз.