Названа возможная причина пожара в Оренбуржье с двумя погибшими детьми

Ей могло стать короткое замыкание

ОРЕНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Короткое замыкание названо предположительной причиной пожара в частном доме в Бузулуке Оренбургской области, где погибли дети полутора и трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Предположительная причина пожара - короткое замыкание", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, тела двоих детей обнаружили 21 декабря вечером после тушения пожара в частном жилом доме в Бузулуке. Детей оставили без присмотра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".