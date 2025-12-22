Главу департамента "КАВКАЗ.РФ" обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

Также уголовное дело расследуется в отношении подрядной организации

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил директору департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета по Москве расследуется уголовное дело в отношении сотрудника акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" и представителя подрядной организации. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - сказала она.

По данным следствия, директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" получил информацию о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. "Он предложил генеральному директору подрядной организации оказать содействие в победе на конкурсе и в последующем заключении договоры за взятку в размере 2 млн рублей", - сообщила Петренко. После этого между АО "КАВКАЗ.РФ" и подрядной организацией был заключен договор на оказание услуг как с единственным поставщиком. "В октябре 2025 года гендиректор подрядной организации в одном из кафе бизнес-центра "Москва-сити" передал денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере за содействие при заключении государственного контракта", - уточнила Петренко.

Фигуранты дела были задержаны во взаимодействии с ФСБ России. С главой департамента маркетинга и гендиректором подрядной организации проведены следственные действия. По словам представителя СК, суд уже избрал им меру пресечения. Сейчас следователи устанавливают иных лиц, причастных к совершению преступления.