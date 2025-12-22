Экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко продлили арест

Расследуются дела о получении им взятки и превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, в отношении которого расследуются дела о получении взятки и превышении полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Логвиненко А. В. была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца, а всего по 23 марта 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Логвиненко ранее был арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, дело связано с незаконным привлечением двух коммерческих кредитов в 2020 году, сумма ущерба составила свыше 47 млн рублей. В понедельник следователи возбудили в его отношении новое уголовное дело по материалам ФСБ по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. В отношении других сотрудников администрации возбуждено дело по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ. Дело о даче взятки возбуждено в отношении представителя группы коммерческих организаций.

Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом, состояние дорог, выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ. 28 января 2025 года городская дума приняла отставку Логвиненко по собственному желанию в ходе внеочередного заседания.