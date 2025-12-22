ФСБ зафиксировала на видео передачу взятки главе департамента АО "КАВКАЗ.РФ"

По данным СК, ее сумма составила 2 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ФСБ распространила видео передачи взятки директору департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ". Как следует из видео, встреча проходила в кафе.

Один из мужчин передал другому пакет. Как пояснил на видеозаписи сотрудник ФСБ России, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий зафиксирована встреча директора департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" с генеральным директором подрядной организации в одном из кафе бизнес-центра "Москва-Сити". "Во время встречи последний передал денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере за содействие при заключении государственного контракта на проведение культурно-массовых мероприятий на горнолыжном курорте "Мамисон". В последующем сотрудник государственной компании положил часть полученных средств на свой банковский счет", - пояснили в ФСБ.

Директору департамента маркетинга и гендиректору подрядной организации предъявлено обвинение в получении взятки и в даче взятки. По данным СК, ее сумма составила 2 млн рублей.