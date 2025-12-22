Дело об изъятии имущества экс-председателя Ростовского облсуда рассмотрят в январе

Елену Золотареву осудили на 15 лет

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара приступит к рассмотрению по существу материалов об изъятии имущества экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой 22 января 2026 года. Об этом говорится в материалах райсуда.

22 декабря состоялось предварительное заседание по гражданскому делу об обращении в доход государства имущества Золотаревой, ее сына Сергея и аффилированного лица Марии Данкевич, истцом выступает Генпрокуратура России. По итогам этого заседания суд перейдет к рассмотрению материалов по существу 22 января.

Ранее 22 декабря Первомайский суд Краснодара признал Золотареву виновной по шести эпизодам получения взяток, назначив ей наказание в виде 15 лет колонии общего режима со штрафом в размере 170 млн рублей. Золотарева также лишена почетного звания "Ветеран труда" и государственной награды.

Ее заместитель Татьяна Юрова признана виновной в четырех эпизодах получения взяток и посредничестве, осуждена на 13 лет. Экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко признан виновным в посредничестве во взяточничестве и осужден на шесть лет лишения свободы, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский также признан виновным в посредничестве во взяточничестве и осужден на восемь лет лишения свободы.