В "Кавказ.РФ" проводится служебное расследование по делу о взятке

Директор департамента маркетинга обвиняется в получении взятки в размере 2 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Служебное расследование проводится в корпорации "Кавказ.РФ" в связи с обвинением директора департамента маркетинга в получении взятки в размере 2 млн рублей. По его итогам будет принято решение об увольнении, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"В компании проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято решение об увольнении", - сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство предъявило директору департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей. По данным следствия, директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" получил информацию о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. После этого он предложил гендиректору подрядной организации оказать содействие в победе на конкурсе и в последующем заключении договора за взятку в размере 2 млн рублей. После этого между АО "Кавказ.РФ" и подрядной организацией был заключен договор на оказание услуг как с единственным поставщиком. В октябре 2025 года гендиректор подрядной организации в одном из кафе бизнес-центра "Москва-сити" передал денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере за содействие при заключении государственного контракта.

Фигуранты дела были задержаны во взаимодействии с ФСБ России. С главой департамента маркетинга и гендиректором подрядной организации проведены следственные действия. В пресс-службе корпорации ТАСС также сообщали, что "Кавказ.РФ" оказывает содействие следствию.