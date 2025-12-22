Syria TV: в Алеппо два мирных жителей погибли при обстрелах жилого района

По данным телеканала, курды обстреляли район в Эль-Джамилия

ТУНИС, 22 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два мирных жителя погибли в результате обстрелов жилых районов со стороны бойцов курдской коалиции "Силы демократической Сирии" на севере Алеппо. Об этом передает телеканал Syria TV.

По его информации, курдские бойцы обстреляли район в Эль-Джамилия.

Ранее на севере Алеппо вспыхнули столкновения между курдами и силами переходного правительства Сирии. По информации телеканала Ikhbariya, курды ведут огонь по жилым кварталам, не менее 10 гражданских лиц ранены. Агентство SANA передает, что курдские бойцы обстреляли территорию крупной городской больницы Ар-Рази.

Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в переходном правительстве Сирии опубликовало обращение к мирным жителями Алеппо и его окрестностей с призывом держаться в стороне от районов столкновений. По его информации, в районах аль-Джамилия и Шейх-Таха в результате обстрелов вспыхнули пожары. Ведомство также сообщило, что два сотрудника службы гражданской обороны Сирии получили ранения в результате обстрела со стороны бойцов СДС в районе Шейх-Максуд. Автомобиль, перевозивший четырех сотрудников, был обстрелян курдскими отрядами по пути в штаб-квартиру. Раненые были госпитализированы. Министерство подчеркивает, что нападение СДС является "нарушением международного гуманитарного права".

Интенсивный обмен ударами между СДС и войсками переходного правительства был зафиксирован последний раз в Алеппо и Дейр-эз-Зоре 26 октября. Тогда командующий СДС Мазлюм Абди и министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра на встрече в Дамаске договорились "о немедленном прекращении огня на всех фронтах на севере и северо-востоке страны".