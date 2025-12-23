В семье из Норильска, где умер младенец, за детьми ухаживала старшая дочь

В декабре к семье приходили специалисты органов профилактики, дети были заперты в квартире, а мать отсутствовала дома

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. В Норильске 15-летняя девочка из многодетной семьи, где ребенок умер от голода, ухаживала за сестрами и братом, пока мать бросала их и не занималась с ними. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Фактически уходом за малолетними занималась девочка 15 лет", - сообщили в ведомстве, добавив, что в декабре к семье приходили специалисты органов профилактики, дети были заперты в квартире, а мать отсутствовала дома.

Сейчас прокуратура проводит проверку органов систем профилактики. В рамках этого были опрошены медицинские работники, получены документы из управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних.