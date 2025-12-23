Пассажиров экстренно севшего в Ашхабаде самолета отправили в Екатеринбург

За ними прибыл запасной борт из России

АШХАБАД, 23 декабря. /ТАСС/. Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", который совершил вынужденную посадку с выключенным двигателем в аэропорту Ашхабада, отправлены на запасном борту в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ.

"Благодаря скоординированным действиям сотрудников аэропорта и других ведомств всем 93 пассажирам и восьми членам экипажа было оказано своевременное содействие в заселении в один из столичных отелей, обеспечении водой и горячим питанием. Дипломаты посольства оперативно выехали в гостиницу, поддерживали контакт с ее персоналом, а также с соответствующими службами воздушной гавани г. Ашхабада. В 6:40 по местному времени (4.40 мск) все граждане смогли вылететь в Екатеринбург на запасном борту, прибывшим из России", - говорится в сообщении.

Посольство поблагодарило туркменскую сторону за оказанную поддержку.

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6-783 по маршруту Дубай - Екатеринбург, 22 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. По данным пресс-службы "Уральских авиалиний", посадка произошла из-за определенной командиром самолета разницы в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета командир выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме. Уральская транспортная прокуратура проводит оценку технического состояния самолета, уточнили в ведомстве.